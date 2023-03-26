شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم جاهز للمشاركة مع الأهلى أمام الهلال السودانى وغموض موقف متولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، جاهزاً للمشاركة فى مباراة الهلال السوداني السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما انتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية والتى أقيمت عصر أمس، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن ياسر إبراهيم تعافى من آثار إصابته الأخيرة بكدمة فى الساق وانتظم فى المران الجماعي اليوم بشكل كامل، ليؤكد جاهزيته لمباراة الهلال، وأكد طبيب الفريق أن ياسر إبراهيم خضع لفحص طبى عقب انتهاء برنامجه التأهيلي وذلك للتأكد من تعافيه من الإصابة.

على صعيد متصل، مازال موقف محمود متولي مدافع الفريق من المشاركة فى مباراة الهلال مُعلقاً وينتظر مشاركة اللاعب بشكل كامل فى تدريبات الفريق الجماعية بعدما شارك فيها مؤخراً بشل تدريجي.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، إن متولي انتهى من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من إصابة في العضلة الخلفية ، أوضح أبو عبلة أن مشاركة متولي في التدريبات الجماعية ستظل بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة لحين انتظامه فى التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وواصل الأهلي تدريباته عصر السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق الهلال السوداني المحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية بالكرة، ضمن فقرات المران، وذلك تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، ويسعى «كولر» لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا في إطار البرنامج التدريبي الذي حدده بعد انتهاء الراحة السلبية فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق الهلال السوداني.