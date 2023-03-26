شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على البنك الأهلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى التاسعة والربع مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.58 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للبنك الأهلى 7.75 مليون يورو.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

وفى حال تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفى نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى بكأس رابطة الأندية المحترفة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



الزمالك

ومن المنتظر أن يتولى الثلاثى أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدى وإسماعيل يوسف مهمة القيادة الفنية لفريق الزمالك في مواجهة البنك الأهلى، بعدما استقرت الإدارة على اسناد المهمة لهم في ظل رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا واستقالة أسامة نبيه من منصب المدرب العام، ليتولى المدربان عبد المقصود وحسين ياسر مهمة قيادة الفريق، ويعاونهم تيجانا، لحين التعاقد مع مدرب.

ومازال بحث الزمالك مستمرًا عن مدير فنى أجنبى ويقوم أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، بدراسة العديد من السير الذاتية للوقوف على أفضلهم، وحسم الأمور في الأيام المقبلة، كما تم فتح خط مفاوضات مع خالد جلال لتولى المهمة بشكل مؤقت ولحين الانتهاء من ملفى التعاقد مع مدرب أجنبى، وفى حالة تعثر تلك المفاضوات سيستكمل الزمالك طريقه تحت قيادة أحمد عبد المقصود وحسين ياسر خاصة وإن الفريق سيواجه المريخ السودانى بعد مواجهة البنك، وهى المباراة التي ستكون في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا وعبارة عن تحصيل حاصل بسبب توديع الفريق للبطولة.