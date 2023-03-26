شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى اليد يواجه السعودية فى الدورة الدولية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، بمجمع الصالات المغطاة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر الدورة الدولية الودية لفرق الناشئين مواليد 2006، والتى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب السعودية ومنتخب الجزائر، والتى ينظمها الاتحاد المصرى لكرة اليد خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس الجارى.

تأتى الدورة الدولية الودية فى إطار استعدادات منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2006 لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط للناشئين، والتى تستضيفها تونس خلال الفترة من 23 إلى 30 أبريل 2023.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2006 محمد عبد السلام المدير الفنى و وائل فهيم المدرب العام و توفيق البطاوى المدير الادارى و دكتور عصام نور الدين أخصائى العلاج الطبيعى.

ويلتقى منتخب مصر مع السعودية فى أول لقاء فى العاشرة صباحا.

وجاءت باقى المباريات كالتالى:

- يوم 27 مارس : مباراة منتخب مصر الوطنى و منتخب الجزائر وتقام المباراة فى الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

- يوم 28 مارس : مباراة منتخب السعودية ومنتخب الجزائر وتقام المباراة فى الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

- يوم 29 مارس : مباراة منتخب السعودية ومنتخب مصر الوطنى وتقام المباراة فى الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

- يوم 30 مارس : مباراة منتخب الجزائر ومنتخب السعودية وتقام المباراة فى الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

- يوم 31 مارس : مباراة منتخب الجزائر ومنتخب مصر الوطنى وتقام المباراة فى الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

- يلعب كل منتخب من المنتخبات المشاركة بالدورة الدولية مبارتين وتقام مباريات البطولة بنظام الثلاثة أشواط فى المباراة.