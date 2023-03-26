شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتصالات والزمالك مع الطلائع اليوم فى ربع نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجولة الثانية من مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال best of 5، التى تقام على ملاعب الأندية المذكورة أولا، ويلتقى الأهلى مع المصرية للاتصالات، والزمالك مع طلائع الجيش، والاتحاد السكندرى مع سبورتنج، والجزيرة مع سموحة.

وشهدت مباريات الجولة الأولى فوز كل من الأهلى والزمالك وسموحة والاتحاد السكندرى، حيث تغلب الأهلى على الاتصالات بنتيجة 106 /62 ، و سموحة على الجزيرة 72/73 ، والاتحاد على سبورتج 79/69 ، والزمالك على طلائع الجيش 83/65

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الثالثة يوم 29 مارس الجاري، وتقام مباريات الجولة الرابعة يوم 30 مارس، بينما تقام الجولة الخامسة يوم 2 أبريل المقبل.

وحال فوز الفريق في 3 مباريات يصعد مباشرة لدور نصف النهائي دون الحاجة لخوض باقى المباريات.