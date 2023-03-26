شكرا لقرائتكم خبر عن البارالمبية الدولية تحتفى بفوز مصر بتنظيم مؤتمر Vista العلمى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية على صفحتها الرسمية موعد انطلاق مؤتمر VISTA العلمى بالقاهرة، فى الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023، واحتفلت البارالمبية الدولية بفوز مصر بشرف تنظيم هذا المؤتمر العالمى، كأول مؤتمر يقام خارج قارة أوروبا، لتكون مصر أول دولة تنظم هذا المؤتمر العلمى العالمى على مستوى القارات، بمشاركة اللجنة البارالمبية المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة.

وكتبت اللجنة البارالمبية الدولية على صفحتها الرسمية، "تنظم اللجنة البارالمبية الدولية (IPC) أول اجتماع لها بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا لمؤتمر VISTA في القاهرة، مصر 2023.. وهو مؤتمر علمي لتعزيز مهمة IPC وأهدافه وسمعته، سيحتفل VISTA بعيده الثلاثين بموضوع "تطوير Para Sport: الإدماج والتحول والأداء".

وتستضيف اللجنة البارالمبية المصرية المؤتمر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.

من جهته قال حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، "تقدمنا بملف لتنظيم مؤتمر Vista، مرفقا به كافة المستندات التي تفيد بإمكانية مصر تنظيم مثل هذا الحدث، لما لها من مكانة ونجاح فى تنظيم المؤتمرات والأحداث الرياضية العالمية، وبعد تقييم الملف من قبل اللجنة البارالمبية الدولية، وبعد العديد من الاجتماعات معهم، فاز الملف المصري بالتنظيم بعد منافسة شرسة من عدد كبير من الدول الأوروبية والأمريكية".

وأضاف الدكتور حسام، أن ثقة المنظمات الدولية فى قدرة مصر على التنظيم عزز من فرصة مصر بالفوز حيث أن خبرتها جعلتها فى مصاف الدول الناجحة فى هذا الشأن و التى عكست ثقة واهتمام العالم بمكانة مصر ومسئوليها خاصة وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحى الذى جعل هناك جسرا للتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية .

واضاف رئيس اللجنة البارالمبية أنه تم تطوير VISTA لأول مرة من قبل IPC ( اللجنة البارالمبية الدولية ) في عام 1993 عندما شعرت أن هناك حاجة ملحة لزيادة المعرفة المتعلقة برياضة النخبة للرياضيين ذوي الإعاقة في الساحة الدولية ، نتيجة لذلك ظهر مفهوم VISTA ، والذي يعني سلسلة طويلة من الأحداث.

وتوفر منظمة VISTA منصة دولية مهمة للعلماء لتبادل أحدث المعلومات والأبحاث والتطوير والخبرات الحالية المتعلقة بالرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة والحركة البارالمبية.

كما يعزز التفاعل فى العديد من التخصصات بين الممارسين مثل علماء العلوم الرياضية ، وعلماء دمج الإعاقة ، ومديري الرياضة ، والمسؤولين ، والمدربين ، والرياضيين ، وممارسي الطب الرياضي ، والمصنفين ، ومسؤولي الرياضة.

وأكد رئيس اللجنه البارالمبية بأن هذه النسخة ستكون هذه النسخة هى النسخة الحادية عشر من مؤتمر VISTA ، فقد انعقد مؤتمر VISTA الأول في جاسبر ، كندا في عام 1993 وأدى نجاح هذا المؤتمر إلى مزيد من المؤتمرات في ألمانيا (1999) ، السويد (2003) ، ألمانيا (2006 ، 2011 ، 2013) ، إسبانيا (2015) ، كندا (2017) ) وهولندا (2019).

نظرًا لوباء COVID-19 ، عُقد مؤتمر 2021 VISTA فعليًا واستضافته KU Leuven ، بلجيكا بالتعاون مع جامعة Stellenbosch ، جنوب إفريقيا ؛ المدرسة السويدية للرياضة وعلوم الصحة ستوكهولم ، السويد ؛ مدرسة علم الحركة جامعة ويسترن ، كندا ، جامعة بيتسبرغ ، الولايات المتحدة الأمريكية ، وجامعة يونسي ، كوريا الجنوبية.