شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يشكو إسكو التوجولى ويطالب بنقاط لقاء ذهاب الكونفدرالية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر، أن ناديه تقدم بشكوى للكاف من شأنها أن تقلب موازين المجموعة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويقع فيوتشر في المجموعة الثالثة بالكونفدرالية، والتى تضم بيراميدز من مصر، والجيش الملكي من المغرب، وإسكو دي كارا من توجو.

ويحتل الجيش الملكي المغربي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويليه بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفى المركز الثالث يأتي فريق فيوتشر برصيد 8 نقاط أيضا، بينما يتذيل أسكو دي كارا المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وكان فيوتشر قد تعادل فى أولى مبارياته بدور المجموعات، أمام إسكو دي كارا التوجولي بهدف لمثله فى اللقاء الذى أقيم فى توجو، وكشف مصدر مسؤول بنادي فيوتشر، أن النادي قدم شكوى لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن مشاركة لاعب موقوف من فريق أسكو دو كارا التوجولي فى مباراة الفريقين بالجولة الأولى من دور المجموعات لـ الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الشكوى مقدمة ضد اللاعب كانجنيفي الذى شارك أمام فيوتشر وهو موقوف فى المباراة التى انتهت بالتعادل 1-1، وسجل هدف تقدم أسكو ضد فيوتشر فى الدقيقة الثالثة، ثم سجل محمد فاروق هدف التعادل في الدقيقة 81، ويطالب فيوتشر باحتساب الـ3 نقاط لصالحه وينتظر رد كاف خلال الأيام المقبلة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة بيراميدز الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، حيث يبحث كل فريق عن الثلاث نقاط لحسم تأهله إلى ربع نهائي الكونفدرالية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.