شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يواجه يوسف سليمان فى نهائى بطولة أوبتاسيا للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي اليوم الأحد، الثنائي المصري، يوسف سليمان لاعب النادي الأهلي وكريم عبد الجواد لاعب وادي دجلة، في منافسات الدور النهائي ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، التى تستضيفها لندن، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وكان كريم عبد الجواد قد فاز على منافسه بابتيست ماسوتي في نصف النهائي بنتيحة 3-0 في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-7, 11-8.

بينما فاز يوسف سليمان على مواطنه مازن هشام لاعب وادي دجلة بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 73 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-8, 7-11, 11-6, 11-4.

وشهدت منافسات البطولة مشاركة 6 لاعبين مصريين وهم: كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، علي فرج، مازن هشام، مروان الشوربجي.

وضمن مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، حفاظه على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش حتى نهاية شهر مارس الجارى، على الرغم من غيابه عن المشاركة فى بطولة أوبتاسيا المقامة حاليا فى لندن وتستمر حتى 26 مارس، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.