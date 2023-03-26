شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى مالاوى بطائرة خاصة لخوض مباراة الإياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة منتخب مصر الأول، بقيادة روى فيتوريا، مساء اليوم الأحد، إلى مالاوى على متن طائرة خاصة لخوض مباراة الإياب، المحدد لها الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.

وقرر فيتوريا سفر جميع اللاعبين إلى مالاوي وعددهم 24 لاعبا وهم:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر ، خط الهجوم: مصطفي محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، عمر مرموش.

من جانبه، أكد البرتغالى روى فيتوريا، أنه يعتمد على الأسلوب الهجومى مع الفراعنة، لافتا إلى أن أبرز السلبيات التي ظهرت في مواجهة مالاوي بالقاهرة تتمثل فى إضاعة الفرص، وعدم القدرة على تسجيل أكثر من هدفين.

وقال فيتوريا، خلال تصريحات عقب المباراة، إنه يعمل دائما على تطبيق خطة الاستحواذ على الكرة والمبادرة الهجومية تبدأ من عنده، موضحاً أن يمتلك لاعبين من ليفربول وطرابزون واتحاد جدة والأهلى والزمالك وبيراميدز قادرة على تنفيذ أفكاره.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر، أنه أبلغ عمر مرموش بضرورة الذهاب للمرمى واختراق الدفاع، موضحاً أنه شدد عليه بأن اللاعب الجناح ليس جيداً بالنسبة له أن يستلم الكرة ويمررها إلى وسط الملعب ولكن الأفضل الإيجابية على المرمى.

وفاز المنتخب الوطنى على نظيره مالاوى بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوى، بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت إيفوار.