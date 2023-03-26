شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى مهمة لمصالحة الجماهير أمام البنك الأهلى بكأس الرابطة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة مهمة عندما يلتقى مع البنك الأهلي في التاسعة والربع مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة، ويسعى لاعبو الفارس الأبيض لمصالحة الجماهير بعد الخروج من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، عقب الخسارة الأخيرة من شباب بلوزداد الجزائري، ليودع الفريق الأبيض البطولة.

ويتأهل الفريق الفائز من مواجهة الزمالك والبنك الأهلى إلى دور الـ8 لمواجهة سيراميكا، وفى نصف النهائى يواجه الاتحاد السكندري الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

المباراة يدخلها فريق الزمالك بمعنويات مختلفة، حيث يرغب اللاعبون في مصالحة الجماهير وتعويض الإخفاق الأفريقي، فى الوقت ذاته يبحثون عن الانتصار الذى سيعيد لهم الثقة في ظل رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القيادة الفنية، بعدما تنازل الخواجة البرتغالي عن قيمة الشرط الجزائى كما تنازل عن 200 ألف دولار قيمة مكافات الدورى بالموسم الماضى.

ومن المنتظر أن يتولى الثلاثى أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدى وإسماعيل يوسف مهمة القيادة الفنية لفريق الزمالك في مواجهة البنك الأهلى، بعدما استقرت الإدارة على اسناد المهمة لهم في ظل رحيل فيريرا واستقالة أسامة نبيه من منصب المدرب العام، ليتولى المدربان عبد المقصود وحسين ياسر مهمة قيادة الفريق، ويعاونهم تيجانا، لحين التعاقد مع مدرب.

ومازال بحث الزمالك مستمرًا عن مدير فنى أجنبى ويقوم أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، بدراسة العديد من السير الذاتية للوقوف على أفضلهم، وحسم الأمور في الأيام المقبلة، كما تم فتح خط مفاوضات مع خالد جلال لتولى المهمة بشكل مؤقت ولحين الانتهاء من ملفى التعاقد مع مدرب أجنبى، وفى حالة تعثر تلك المفاضوات سيستكمل الزمالك طريقه تحت قيادة أحمد عبد المقصود وحسين ياسر خاصة وإن الفريق سيواجه المريخ السودانى بعد مواجهة البنك، وهى المباراة التي ستكون في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا وعبارة عن تحصيل حاصل بسبب توديع الفريق للبطولة.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مواجهة البنك الأهلى بتشكيل مكون من.. محمد عواد في حراسة المرمى، وفى الدفاع.. محمود الونش، محمود شبانة، عبد الله جمعة، سيد نيمار، في الوسط.. محمد أشرف روقا – سيف فاروق جعفر– أحمد بلحاج - يوسف أسامة نبيه – مصطفى شلبى، في الهجوم.. ناصر منسى.

ويفتقد الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو، بسبب انضمام الثلاثي إلى قائمة منتخب مصر الأول استعداداً لمباراة مالاوي في الجولة الثالثة دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس الأمم الافريقية 2024، والتي من المقرر أن تقام في كوت ديفوار.

كما يغيب الرباعي حسام عبدالمجيد ومحمد طارق ومحمد أحمد بيسو وحاتم سكر، بسبب انضمامهم إلى قائمة المنتخب الأولمبي الذى يواجه منتخب زاميبا في الوقت الحالي، وذلك من أجل التأهل لبطولة كأس الأمم الافريقية والتي تقام في المغرب في العام الجاري، إضافة إلى غياب سيف الجزيرى بسبب انضمامه إلى قائمة منتخب تونس، وغياب حمزة المثلوثي بسبب الإصابة التي لحقت به قبل مباراة شباب بلوزداد في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.