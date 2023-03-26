شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه إنبى فى ربع نهائي كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بيراميدز، فى التاسعة والربع مساء اليوم الأحد، فريق إنبى باستاد الدفاع الجوي، فى إطار منافسات دور ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم. ويدخل بيراميدز مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعد الخسارة أمام الجيش الملكي بهدف نظيف في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية، وفى المقابل حقق فريق إنبى فوزا مهما على الزمالك بهدفين نظيفين في آخر ظهور له في بطولة الدورى.

من جهته طالب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية والاقتراب خطوة مهمة نحو إحراز أول ألقابه، ويدرس الدفع باللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الماضية من أجل تجهيزهم للارتباطات الرسمية.

وفى المقابل، يأمل تامر مصطفى المدير الفنى لفريق إنبى، فى مواصلة نتائجه الرائعة مع الفريق واستغلال الحالة المعنوية للاعبين بعد الفوز على الزمالك فى آخر مباراة، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية..

ويستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى خدمات ثنائى الفريق البترولى خالد رضا وإيريك تراورى أمام بيراميدز، حيث غاب خالد رضا عن مواجهة الزمالك الماضية في الدورى المصرى الممتاز وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين نظيفين بسبب وفاة والدته بينما غاب إيرايك تراورى بسبب شعوره بأعراض برد أدت إلى استبعاده من اللقاء.