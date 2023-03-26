الامارات | إطلاق اسم ميسي على مقر تدريبات منتخب الأرجنتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يوم السبت عن إطلاق اسم القائد الأيقوني ليونيل ميسي على مقر تدريبات المنتخب الوطني تقديرا لدوره البطولي في التتويج بكأس العالم 2022 ولمسيرته اللامعة.

وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني عبر تويتر إن "كاسا دي إزيزا" الذي يستضيف تدريبات المنتخب في بوينس أيرس أصبح يحمل اسم "ليونيل أندريس ميسي" تكريما لأفضل لاعب في العالم.

وأضاف تابيا خلال مراسم حضرها لاعبون معاصرون وسابقون "نرحب بكم في بيت أبطال العالم".

وأنهى ميسي انتظار الأرجنتين خلال 36 عاما للفوز بكأس العالم معادلا إنجاز الراحل دييجو مارادونا بعد أن قادها للفوز في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح في قطر في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقال ميسي (35 عاما) "أنا سعيد جدا، إنه تكريم مميز للغاية، إطلاق اسم ليونيل أندريس ميسي على هذا المكان أمر جميل جدا".

وكانت كأس العالم القطعة المفقودة بمسيرة ميسي المذهلة والتي تشمل الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم سبع مرات وهو رقم قياسي بجانب التتويج بكأس كوبا أمريكا و11 لقبا للدوري وأربعة ألقاب بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز ميسي هدفه 800 في مسيرته أثناء الفوز 2-صفر على بنما في لقاء ودي في بوينس أيرس هو الأول أمام جماهير الأرجنتين منذ التتويج بكأس العالم.

وسيقود الأرجنتين في مباراة ودية أخرى أمام كوراساو يوم الثلاثاء قبل العودة لناديه باريس سان جيرمان.