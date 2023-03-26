الامارات | الركراكي يثني على أداء "أسود الأطلس" أمام البرازيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد التفوق الذي أظهره فريقه، بفوزه على المنتخب البرازيلي بهدفين مقابل واحد، أثنى مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي على الأداء الذي قدمه فريقه في المباراة أمام البرازيل.

وقال الركراكي لقناة "الرياضية" المغربية بعد المباراة: "خاض لاعبون أمثال أمرابط وحكيمي وأوناحي المباراة وهم مصابون. إنها المجموعة التي تقاتل في كل مباراة. حرصنا على إسعاد الجمهور المغربي".

وأضاف: "أشكر الجمهور الذي نقاتل دائما من أجل فرحتهم".

وتابع: "أمامنا مباراة هامة الثلاثاء مع البيرو، وستكون صعبة كونها ستلعب في رمضان. سنعتمد على بعض اللاعبين الجدد، ونمنحهم الفرصة التي يستحقونها".