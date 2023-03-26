شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي فى مواجهة مصيرية أمام زامبيا لحسم التأهل لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالي، فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مباراة مهمة عندما يلتقي مع نظيره الزامبي بمدينة نيدولا، فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وحقق منتخب مصر الأولمبى فوزا مهما في مباراة الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة سجلها ابراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف أجويرو، ويحتاج المنتخب اليوم إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف من أجل العودة ببطاقة التأهل لأمم أفريقيا.

ويستعيد المنتخب الأولمبي في مباراة اليوم محمود صابر الذي غاب عن مباراة الذهاب للايقاف لحصوله على انذارين.

فى السياق ذاته، أكد محمود حرب، المدير الإداري لمنتخب مصر الأولمبي، أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي متفهم تماما المعتقدات الدينية وصيام شهر رمضان المبارك قائلا، "ميكالي متفهم تماما وقال إنه لن يتحدث مع اللاعبين بشأن الصيام أو الإفطار فى مباراة العودة أمام زامبيا والتي تقام اليوم أثناء الصيام".

وأضاف حرب، "ميكالي طلب فقط معرفة قرار اللاعبين لأنه أمر يرجع إليهم، حتى يكون على علم بما سيحدث اليوم"، وأكد حرب أن الفوز على زامبيا بهدفين دون رد في القاهرة هو نصف الطريق، وهو ما قاله ميكالي للاعبين بعد المباراة بأن المباراة التي أقيمت هي الشوط الأول، ويتبقى الشوط الثاني في زامبيا لحسم التأهل للبطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.