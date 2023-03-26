شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والبنك الأهلى اليوم الأحد فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك والبنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى فى دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترفة ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

الزمالك يتفوق على البنك الأهلى فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.58 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للبنك الأهلى 7.75 مليون يورو.