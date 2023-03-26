شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والبنك الأهلى اليوم الأحد فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك والبنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى فى دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترفة ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.الزمالك يتفوق على البنك الأهلى فى القيمة التسويقية
تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.58 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للبنك الأهلى 7.75 مليون يورو.
5 مباريات جمعت الزمالك والبنك الأهلى
التقى الزمالك والبنك الاهلى في 5 مواجهات سابقة قبل صدام الليلة، حقق الفارس الأبيض في 3 مباريات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه تسعة أهداف وتلقت شباكه 4.
المباراة الأولى والأخيرة بين الزمالك والبنك الأهلى
انتهت أول مباراة جمعت الزمالك والبنك الأهلى بفوز الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما انتهت آخر مباراة بين الفريقين بفوز الزمالك بهدف دون رد.
طريق الزمالك فى البطولة بعد مواجهة البنك الأهلى فى دور الـ16
ويتأهل الفريق الفائز من مواجهة الزمالك والبنك الأهلى إلى دور الـ8 لمواجهة سيراميكا، وفى نصف النهائى يواجه الاتحاد السكندري الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.