شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يضع برنامجا لتجهيز "كريستو" بعد التألق مع نسور قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، برنامجاً لتجهيز اللاعب التونسى محمد الضاوى كريستو، تمهيداً للاستعانة به في المباريات المقبلة، بعدما ظهر بصورة متميزة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً التى أقيمت في مصر.

ويرى كولر أن كريستو لاعب مميز تنقصه فقط اكتساب الخبرات حتى يستطيع حجز مكان أساسى فى تشكيل الأهلى.

وانضم كريستو للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من النجم الساحلي التونسي.

ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال السوداني والمقرر إقامتها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلى مرانه اليوم فى غياب عدد كبير من اللاعبين لأسباب مختلفة، حيث تلقى كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام "7 لاعبين"؛ لصفوف منتخب مصر الأول وهم(محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) استعداداً لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

كما يغيب الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل بسبب إنضمامهم لصفوف المنتخب الأولمبي ، بينما يغيب الرباعى أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وياسر إبراهيم عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابة.