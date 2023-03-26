شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القيادة الفنية للزمالك فى مواجهة البنك الأهلى بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة نادي الزمالك على الجهاز الفني الذي سيقود الفريق في مواجهة البنك الأهلي، والمقرر لها التاسعة والربع مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة، ويتأهل الفريق الفائز من مواجهة الزمالك والبنك الأهلى إلى دور الـ8 لمواجهة سيراميكا، وفى نصف النهائى يواجه الاتحاد السكندري الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

ومن المنتظر أن يتولى الثلاثى أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدى وإسماعيل يوسف مهمة القيادة الفنية لفريق الزمالك فى مواجهة البنك الأهلى، بعدما استقرت الإدارة على إسناد المهمة لهم فى ظل رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا واستقالة أسامة نبيه من منصب المدرب العام، ليتولى المدربان عبد المقصود وحسين ياسر مهمة قيادة الفريق، ويعاونهم تيجانا، لحين التعاقد مع مدرب.

ومازال بحث الزمالك مستمرًا عن مدير فنى أجنبى، ويقوم أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بدراسة العديد من السير الذاتية للوقوف على أفضلهم، وحسم الأمور في الأيام المقبلة، كما تم فتح خط مفاوضات مع خالد جلال لتولى المهمة بشكل مؤقت ولحين الانتهاء من ملفى التعاقد مع مدرب أجنبى، وفى حال تعثر تلك المفاوضات سيستكمل الزمالك طريقه تحت قيادة أحمد عبد المقصود وحسين ياسر، خاصة أن الفريق سيواجه المريخ السودانى بعد مواجهة البنك فى الجولة الأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وهى مباراة تحصيل حاصل بسبب توديع الفريق للبطولة.