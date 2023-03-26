شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى اليوم الأحد 26 / 3 / 2023 فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بنادى الزمالك لمواجهة البنك الأهلى ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة، ويسعى لاعبو الفارس الأبيض لمصالحة الجماهير بعد الخروج من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى التاسعة والربع مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة. طريق الزمالك فى البطولة بعد مواجهة البنك الأهلى فى دور الـ16

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى كأس رابطة الأندية

وفى حال تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفى نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى بكأس رابطة الأندية المحترفة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.