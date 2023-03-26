عرض قطري جديد للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضا ثانيا من الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني - رئيس مصرف قطر الإسلامي- للاستحواذ على النادي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أمس.

وأشارت «بي إيه ميديا» إلى أن النادي الإنجليزي تلقى العرض مساء الجمعة، وأن مصادر مقربة من مقدمي العرض القطري أكدت الثقة في إتمام هذه الصفقة لصالحهم رغم المنافسة التي يجدونها من الملياردير البريطاني جيم راتكليف ورجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس، الراغبين أيضا في الاستحواذ على النادي الإنجليزي العريق.

وكان الموعد النهائي المحدد لتقديم العروض هو يوم الأربعاء، ولكن تم تمديده.

وكانت المرحلة الأولى لتقديم العروض للاستحواذ على النادي في الشهر الماضي، وذكرت تقارير أن هناك نحو 8 مستثمرين محتملين.

ولم تكشف التقارير عن أي أرقام رسمية بشأن القيمة المالية للصفقة، ولكن تردد أن عرضا أو أكثر من العروض المبدئية بلغت قيمته 5. 4 مليارات جنيه استرليني (5,5 مليارات دولار).

وكانت عائلة جليزر الأمريكية استحوذت على النادي في 2005 مقابل 750 مليون إسترليني، ولكنها أعلنت في العام الماضي عن رغبتها في بدائل استراتيجية، قد تتضمن البيع.

وزار راتكليف (70عاما) استاد أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، علما بأنه ولد في منطقة مانشستر كما أنه أحد أبرز مشجعي الفريق منذ الصبا.

وكان راتكليف، الذي يمتلك نادي نيس الفرنسي، تقدم بعرض في 2022 لشراء نادي تشلسي الإنجليزي لكنه لم ينجح في الاستحواذ على النادي.

ويعتبر راتكليف من أكثر البريطانيين ثراء، وتقدر ثروته بنحو ستة مليارات جنيه استرليني.

وقال الشيخ جاسم «إن رغبته في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد هو مبادرة شخصية منه عبر مؤسسة «9 2» الخاصة به، وليست مرتبطة بدولة قطر.

وزار ممثلو الشيخ جاسم أولد ترافورد أيضا في الأسبوع الماضي من أجل عقد محادثات بهذا الشأن.

وأكد رجل الأعمال الفنلندي زيلياكوس، مؤسس ورئيس شركة موبايل فيوتشر ووركس الاستثمارية، مطلع هذا الأسبوع أيضا أنه تقدم بعرض لشراء النادي.

ويرغب زيلياكوس في شراء النادي بشراكة بنسبة 50 إلى 50 % مع مشجعي وأنصار النادي، والذين سيكون لهم دور في حسم قرار البيع.

عروض الاستحواذ على مانشستر يونايتد:

