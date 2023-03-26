شكرا لقرائتكم خبر توخيل: أعرف الحمض النووي لبايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدرك توماس توخيل المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ أنه لا بديل عن النجاح في أعقاب خلافته لجوليان ناجلسمان في منصب الرجل الأول بالنادي البافاري.

ولا يزال بايرن ينافس على ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، لكن مسؤولي الفريق قرروا إقالة ناجلسمان والاستعانة بتوخيل الجمعة، قبل شهرين فقط من نهاية الموسم، وذلك في أعقاب تراجع مستوى الفريق أخيرا.

وقال توخيل (49 عاما) في مؤتمر صحفي أمس بملعب أليانز أرينا «إنه شرف كبير أن يتواصل معي بايرن».

مرحلة حاسمة

وأضاف «الحمض النووي للنادي محدد بشكل واضح للغاية، الأمر يتعلق بالفوز، وكذلك بطريقة تحقيق الفوز، الفريق يتم تشكيله بناء على ذلك، إنه أحد أفضل الفرق في أوروبا وأكثرها موهبة، بإمكانك المنافسة على أي لقب من خلال هذا الفريق». ويلتقي توخيل مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند في قمة مباريات البوندسليجا يوم الأول أبريل المقبل، خلال ظهوره الأول مع بايرن ميونخ.

وأشار توخيل «إنها مباراة كبيرة قادمة، أكبر بالنسبة لنا الآن، هي مباراة كبيرة في كرة القدم الألمانية.. هي مرحلة حاسمة من الموسم».

وأكد أن الفريق سيبذل كل ما في وسعه في محاولة للفوز بالألقاب الثلاثة، البوندسليجا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

ولكن وفقا لتوخيل فإن الهدف الأول هو إيجاد التواصل بين اللاعبين، مشيرا إلى أنه على دراية بأن ليس جميع اللاعبين يشعرون بالسعادة لتغيير المدرب.

وقال «أسرع طريقة لكسب الثقة، من خلال الملعب التدريبي».

غضب المشجعين

ولا يشعر الكثير من مشجعي بايرن بالسعادة بالتغيير الذي حدث في منصب المدير الفني، وأشار بعضهم عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى أن توخيل لن يبق طويلا في أليانز أرينا، وأن ولايته لن تدم أكثر من عامين مثلما حدث له مع دورتموند ووباريس سان جيرمان وتشيلسي، نظرا لأسلوبه الحاد في التعامل. ولجأ بايرن إلى توخيل تظرا لتجربته التدريبية مع الأندية الأوروبية الكبرى، وقيادته لأمثال كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان، والتتويج مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا في2021. من جهته قال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني أوليفر كان، «إن استبدال المدرب جوليان ناجلسمان بتوماس توخيل لم يكن رد فعل بدافع الذعر الشديد، مشيرا إلى أن القرار تم دراسته بعناية، وأنه ليس مبنيا على العاطفة». وانتقد عدد كبير من جماهير بايرن القرار المفاجئ على وسائل التواصل الاجتماعي. ومازال الفريق ينافس على الثلاثية، رغم أنه ترك قمة ترتيب جدول الدوري الألماني (بوندسليجا) في الجولة الماضية لبوروسيا دورتموند، الذي يستضيفه في الأول من أبريل المقبل عقب فترة التوقف الدولي.