سحب قرعة كأس آسيا للناشئين الخميس في بانكوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسحب في العاصمة التايلاندية بانكوك الخميس المقبل قرعة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما 2023 المقررة إقامتها في تايلاند، بمشاركة 16منتخبا سيتم توزيعها على أربع مجموعات.

وتقام البطولة في مدينتي بانكوك وتشونبوري بتايلاند على مدار 18 يوما من 15 يونيو إلى غاية 2 يوليو المقبلين، وستكون البطولة، التي خرجت بعض أفضل المواهب في القارة في السنوات الماضية، طريقا لتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى لنهائيات كأس العالم تحت 17 عاما 2023 في بيرو خلال نوفمبر.

وبحسب نظام القرعة سوف يتم توزيع المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى نهائيات النسخة الـ19 من البطولة القارية على أربع مجموعات، حيث تم تصنيف المنتخبات المشاركة وفقا لترتيبها النهائي في النسخة الماضية في ماليزيا مع وضع تايلاند المضيفة في المستوى الأول.

وصنف الأخضر السعودي الفائز باللقب مرتين في المستوى الثالث إلى جانب كل من منتخبات ماليزيا وفيتنام، إضافة إلى أفغانستان التي ستظهر للمرة الثانية فقط في البطولة.

وتتجه كل الأنظار إلى اليابان الفائزة ثلاث مرات باللقب، والتي ستتواجد في المستوى الأول إلى جانب الدولة المضيفة، وينضم إليهما مفاجأة نسخة 2018 التي احتلت الوصافة طاجيكستان، وكوريا الجنوبية التي احتلت المركز الثالث في كوالالمبور منذ نحو خمس سنوات.

أستراليا التي تأهلت إلى قبل النهائي في أعوام 2010 و2014 و2018، والهند التي استضافت نسخة 2016، احتلت مكانها في المستوى الثاني، إلى جانب إيران بطلة نسخة 2008، واليمن الوصيفة عام 2002.

بينما ستكون الصين وأوزبكستان وقطر ولاوس في المستوى الرابع، عقب عودتهم إلى نهائيات البطولة القارية، بعد أن غابوا عن النسخة الأخيرة.