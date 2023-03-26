شكرا لقرائتكم خبر المسحل يكرم كابتن منتخب السيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، كابتن المنتخب الوطني للسيدات «بيان صدقة»، بعد دخول منتخب السيدات أمس تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بعد أقل من عامين على تأسيسه، بعد تحقيق نتائج متميزة ونمو سريع خلال الفترة الماضية.

وأثنى المسحل، على دخول منتخب سيدات الأخضر، تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، واصفا الأمر بـ»الإنجاز الكبير».

وقال «هذه اللحظة التاريخية تعد تتويجا لاستثمارات واهتمام القيادة بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص في السنوات الأخيرة، ومتابعة وزير الرياضة لكل ما يتعلق بكرة القدم».

وخاض المنتخب السعودي للسيدات منذ تأسيسه عام 2021م، حتى الآن؛ 9 مباريات، توج خلالها بلقب أول بطولة ودية للسيدات تستضيفها المملكة في مطلع العام الحالي؛ الأمر الذي ساعده على حجز مقعد له في التصنيف الدولي؛ ليتمكن بذلك من المشاركة في البطولات المعتمدة لدى الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.