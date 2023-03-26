المسحل يكرم كابتن منتخب السيدات

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وأثنى المسحل، على دخول منتخب سيدات الأخضر، تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، واصفا الأمر بـ»الإنجاز الكبير».
وقال «هذه اللحظة التاريخية تعد تتويجا لاستثمارات واهتمام القيادة بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص في السنوات الأخيرة، ومتابعة وزير الرياضة لكل ما يتعلق بكرة القدم».
وخاض المنتخب السعودي للسيدات منذ تأسيسه عام 2021م، حتى الآن؛ 9 مباريات، توج خلالها بلقب أول بطولة ودية للسيدات تستضيفها المملكة في مطلع العام الحالي؛ الأمر الذي ساعده على حجز مقعد له في التصنيف الدولي؛ ليتمكن بذلك من المشاركة في البطولات المعتمدة لدى الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
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