سانتو يجهز الاتحاد لرباعية أبريل الحاسمة

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وحرص المدير الفني للفريق الأول الكروي نونو سانتو، على تأدية برامج تدريبية خلال فترة التوقف الحالية، لتكون بالتدريج، ولا سيما أن اللاعبين عائدين من إجازة سبقها عدد من اللقاءات الحاسمة لمسيرة الفريق في هذا الموسم بشكل متتابع.
وقرر المدرب نونو سانتو بدء المران بإجراء اختبار الدهون لجميع اللاعبين، وكذلك أوزانهم، للتأكد من عدم وجود أي زيادة حدثت خلال الأيام الأخيرة، إذ شهدت بدء رمضان المبارك، وما يصاحبه من زيادة في الأكل، خاصة الحلويات.
وستكون التدريبات خلال اليومين المقبلين قائمة بالأساس على الجانب اللياقي والفني، وإقامة عدد من المناورات حتى يستعيد اللاعبون جاهزيتهم، إذ إن أول لقاء يخوضه العميد بعد انقضاء فترة التوقف، أمام فريق ضمك في الرابع من أبريل المقبل في جدة، وهو استمرار المهمة الذي يعمل عليها سانتو من التمسك بالصدارة والانفراد بها، في ظل ملاحقة ومنافسة من وصيفه فريق نادي النصر.
وخلال أبريل، وتحديدا في اليوم التاسع، يواجه الاتحاد نظيره الوحدة في مكة المكرمة، ثم يلتقي الاتحاد والهلال في مواجهة حاسمة ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 23 أبريل القادم بجدة، وستكون آخر مواجهات الاتحاد في أبريل يوم 28، حينما يواجه فريق الشباب ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.
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