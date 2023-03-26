الزياني يطالب إدارة الاتفاق بالرحيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صيف ساخن ينتظره فارس الدهناء (نادي الاتفاق) في ظل سباق المنافسة على كرسي الرئاسة بعد اقتراب ولاية إدارة خالد الدبل من النهاية بعد 8 سنوات عجاف عاشها النادي دون تحقيق أي منجز نتيجة أخطاء إدارية عدة وقعت فيها تسببت في ابتعاد النادي عن اعتلاء منصات التتويج أو المنافسة الحقيقية على البطولات قصيرة النفس على الأقل في نظر عشاق كتيبة الكوماندوز الاتفاقية.

الزياني يطالب برحيل الإدارة

طالب عميد المدربين السعوديين ونائب رئيس نادي الاتفاق السابق خليل الزياني إدارة المهندس خالد الدبل وأعضاء مجلس إدارته الحالية بالرحيل عن النادي، مشددا على أن النادي بحاجة لخبرات وإمكانات إدارية وعقليات تدير النادي من كافة الجوانب، مؤكدا أن عدنان المعيبد عضو اتحاد القدم السابق وأمين الصندق في الإدارة الاتفاقية السابقة هو الأنسب والشخصية المناسبة لرئاسة النادي نتيجة الخبرة الطويلة التي يمتلكها سواء من خلال عمله الحكومي في الموانئ السعودية أو من خلال المناصب القيادية التي تقلدها سواء بالاتفاق أو باتحاد القدم، مبينا أنه الأكفأ لقيادة الاتفاق بالمرحلة المقبلة.

وكشف الزياني في حديث تلفزيوني أن وضع الاتفاق لا يسر عدوا ولا صديقا ولا محبيه وجماهيره، وقال «أمضيت بالنادي قرابة الواحد والستين عاما، وكمحب للاتفاق فإن ما يحصل له مع الإدارة الحالية لا يتناسب مع تاريخه العريق ولم تنجح هذه الإدارة طوال السنوات الـ8 الماضية ولم يكن لها برنامج وعمل واضح، ونتائجها لم تكن جيدة، وتسببت بصراع الفريق على الهبوط في أكثر من موسم، ولذلك ومن قلب محب ليس له علاقة بالتكتلات أو بمحاباة شخص على آخر أقول لهم ارحلوا عن النادي».

وحول بزوغ اسم عضو الشرف الجديد عبدالله بن عودة في الشأن الاتفاقي قال الزياني «يؤسفني أنني لم ألتق به من قبل، ولكن إن كان يرى في نفسه الكفاءة هو وعدنان المعيبد فمرحبا به بالاتفاق.

المسحل متمسك بالبقاء

رغم مطالبات الزياني لإدارة الدبل بالرحيل إلا أن نائب رئيس النادي الحالي حاتم المسحل متمسك بالترشح وخلافة الدبل في ولاية جديدة للنادي الشرقي وبدعم من بعض أعضاء شرف النادي المؤثرين الذين يتزعمهم الثنائي عبدالرحمن الراشد وعبدالرحمن البنعلي، باعتبار أنه لم ينل الفرصة الكافية في موقعه الحالي كنائب للرئيس.