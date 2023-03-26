شكرا لقرائتكم خبر دور نصف نهائي كأس الملك.. التاريخ لا يشفع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتكون أضلاع مربع دور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الكروي الحالي بوجود فرق تحمل تاريخا مسبقا، وعلى رأسها ناديا الوحدة والاتحاد اللذان تأسسا قبل توحيد المملكة العربية السعودية على يد الموحد الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه) في 23 سبتمبر1932، ويحدو هذين الناديين أن يكون لهما حضور في هذه الكأس الغالية والأغلى في المسابقات المحلية التي تبلغ جائزة صاحب المركز الأول 10 ملايين ريال فيما الوصيف سينال 5 ملايين ريال، ويعد نادي الوحدة أكثر الأندية تعطشا للبطولة التي غاب عنها 67 سنة، يليه النصر الذي سيواجه في دور نصف النهائي بغياب 34 سنة، فيما يبقى فريقا الهلال والاتحاد أقل الفرق الواصلة لهذه المرحلة غيابا عن اللقب، فالهلال غاب منذ موسم 2020 والاتحاد قبله منذ موسم 2018.

تاريخ وحداوي عريق

107 أعوام لن تشفع لنادي الوحدة منذ تأسيسه عام 1916 في أن يكون المتفرد بين الأندية السعودية في حصد البطولات والتربع على عرشها كأول الأندية السعودية والخليجية تأسيسا، إلا أن محبيه يأملون أن يستعيدوا التاريخ ويطلون من خلال نافذة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن يواجهوا فريق النصر في دور نصف النهائي والوصول للنهائي للمرة السابعة في تاريخ النادي بعدما حقق اللقب لمرتين في عامي 1957و 1966، وكان آخر ظهور له في النهائي عام 1970، ويحاول فرسان مكة استعادة تاريخهم مع البطولة بعد فراق دام 67 عاما.

الاتحاد مجده 95 عاما

أما ثاني الأندية السعودية تأسيسا نادي الاتحاد الذي قام عام 1927، تنتظره مواجهة نارية في دور نصف النهائي أمام غريمه التقليدي الهلال، فهو من أكثر الأندية السعودية تحقيقا لكأس بطولة الملك إلى جانب منافسه على النهائي بواقع 9 بطولات، بعد أن قص شريطها الأول في عام 1958 وغاب عنها منذ آخر بطولة حققها في موسم 2018، ومع بلوغ العميد عامه الـ95 يطمح في أن يفتتح موسمه بأغلى البطولات بعد أن يطيح بمنافسه الهلال في اللقاء المرتقب منتظرا المنتصر من مواجهة الوحدة والنصر.

النصر.. غياب 34 سنة

فيما يسعى النصر المتقدم في تأسيس كيانه بسنتين عن غريمه التقليدي الهلال بعد أن دخل عامه الـ67 حيث بزغ نوره في عام 1955، إلى تحقيق اللقب السابع له في بطولة كأس الملك لاسترداد وهجه في هذا البطولة التي غاب عنها 34 سنة، بعد أن كان آخر ألقابه عام 1990، حيث خسر مواجهة نهائي 2019 كثامن وصافة يحققها الفريق.

الهلال الأصغر والأميز

فيما يظل نادي الهلال أصغر أندية دور نصف نهائي كأس الملك للموسم الحالي بعمر 65 عاما بعد تأسيسه عام 1957، إلا أنه يبقى شامخا ومتسيدا للساحة المحلية ببطولاته المختلفة التي بلغت 65 بطولة وسيدا للقارة الآسيوية ببطولاته لدوري الأبطال بأربع بطولات وبثماني بطولات بشكل إجمالي للبطولات القارية، إلى جانب وصافة لأندية العالم كأول إنجاز سعودي على مستوى الأندية، ويطمح الهلال في تحقيق اللقب العاشر لكأس المليك بعد أن غاب عنه منذ موسم 2020 حيث يأمل في تجاوز الاتحاد بعد أن فرض الهلال أرقامه التاريخية في المنافسة العالمية إذ إن الطريق سيكون ممهدا له في ضرب رقم قياسي في المشاركات العالمية بواقع 5 مشاركات بعد أن وسع «الفيفا» أخيرا مشاركة الأندية في بطولاتها العالمية.