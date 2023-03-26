3 فرق تتنافس على صدارة ممتاز اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت فرق النور ومضر والخليج صدارة منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022 - 2023م، بعد مواجهات الجولة الـ14 التي جرت أمس. وتغلب مضر على نظيره الأهلي بنتيجة (33 - 29)، وحقق الهدى الفوز على مستضيفه القارة بنتيجة (26 - 28)، وانتصر النور على الترجي (26 - 36)، وتغلب الصفا على الوحدة (32 - 29). وتتشارك فرق النور ومضر والخليج صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة لكل منهم، يتبعهما فريقا الهدى الصفا في المركزين الرابع والخامس برصيد 18 نقطة، وبعدهم الأهلي سادسا برصيد 16 نقطة، ثم الوحدة سابعا برصيد 14 نقطة، ويحل الترجي ثامنا برصيد 11 نقطة، ثم القارة تاسعا برصيد 6 نقاط، والزلفي عاشرا برصيد 5 نقاط، ثم الابتسام والمحيط في المركزين الـ11 والـ12 بنقطتين.

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