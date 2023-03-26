شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 /3 /2023 فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى التاسعة والربع مساء اليوم الأحد 26 -/3 /2023، مباراتان قويتان فى ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بين بيراميدز وإنبي، والزمالك مع البنك الأهلي.

يواجه فريق بيراميدز فى التاسعة والربع مساء اليوم، الأحد، فريق إنبى باستاد الدفاع الجوي، فى إطار منافسات دور ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم. ويدخل بيراميدز اللقاء بمعنويات منخفضة بعد الخسارة أمام الجيش الملكي بهدف نظيف في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية، وفى المقابل حقق فريق إنبى فوزا مهما على الزمالك بهدفين نظيفين في آخر ظهور له في بطولة الدورى.

موعد مباراة بيراميدز وإنبي

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويلتقي فريق الزمالك نظيره البنك الأهلي فى التاسعة والربع مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة، ويرغب لاعبو الفارس الأبيض فى مصالحة الجماهير بعد الخروج من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، عقب الخسارة الأخيرة من شباب بلوزداد الجزائري، ليودع الفريق الأبيض البطولة.

ويتأهل الفريق الفائز من مواجهة الزمالك والبنك الأهلى إلى دور الـ8 لمواجهة سيراميكا.