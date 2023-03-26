شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى زامبيا: بعثة المنتخب الأولمبى وصلت بالسلامة والفريق أدى مرانه الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال معتز أنور، سفير مصر في زامبيا، إن منتخب مصر الأولمبي جاهز لمواجهة نظيره الزامبي، مساء غد الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا.

وحقق منتخب مصر الأولمبى فوزا مهما فى مباراة الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة سجلها إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف "أجويرو".

وأضاف معتز أنور، خلال تصريحات تليفزيونية: "البعثة وصلت بسلامة الله، وخاضت مرانها الأساسي تحضيرا للمباراة، وملعب مباراة زامبيا والمنتخب الأولمبي أنشئ في 2010 ونأمل صعود منتخبنا لأمم أفريقيا".

وتابع: "الجانب الزامبي قدم المباراة مع مصر 24 ساعة، لأن يوم الأحد هو العطلة الأسبوعية في البلاد، وأتوقع حضورا جماهيريا كبيرا من مشجعي زامبيا في مواجهة المنتخب الأولمبي".

واختتم سفير مصر في زامبيا تصريحاته قائلا: "الجمهور الزامبي مسالم جدا وغير متعصب ومتحضر إلى حد كبير".