شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يعالج أزمة إهدار الفرص فى المقاولون العرب قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على وضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص التى يعاني منها لاعبو الفريق، خاصة على مدار آخر 4 مباريات، والتي كبدت ذئاب الجبل 3 هزائم متتالية في الدوري، أمام فاركو والأهلي وسموحة، قبل أن يودع الفريق دور الـ 16 ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الهزيمة أمام حرس الحدود بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5.

وشدد شوقي غريب على أهمية استغلال الفرص، خاصة أن الفريق يمتلك عناصر هجومية مميزة، فى مقدمتها جون أوكلي، مهاجم الفريق، مشيرا إلى أهمية استغلال الكرات الثابتة والعرضيات لإحراز الأهداف، كما أكد مدرب المقاولون على أن المباريات المقبلة لا تقبل التهاون في أي نقطة، خاصة وأن الفريق يستهدف التواجد في المربع الذهبي بنهاية الموسم، للمشاركة في البطولات العربية والإفريقية.

ويخوض فريق المقاولون العرب تدريباته مساء بعد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، ووضع الجهاز الطبي للفريق برنامج غذائي خاص للاعبين لتجنب زيادة الوزن، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة سيراميكا يوم 30 مارس الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري.

وإجمالاً قاد شوقى غريب المقاولون العرب فى 29 مباراة، فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى، برصيد 32 نقطة، حيث خاض ذئاب الجبل 21 مباراة، فازوا فى 8 مباريات وتعادلوا فى مثلهم وخسروا 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.