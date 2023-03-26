شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عثمان حكما للزمالك والبنك الأهلى.. والعتبانى لبيراميدز وإنبى بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.
وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك والبنك الأهلي إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة مصطفى عثمان، ويعاونه محمد مجدي سليمان ومحمد الزناري مساعدين، وأحمد ناجي حكم رابع، بجانب عمرو الشناوي حكم فيديو، ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.
وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة المقررة اليوم بين بيراميدز وإنبي في دور الـ16 لكأس الرابطة إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة محمد العتباني، ويعاونه إيهاب فخري وتوفيق محمد توفيق مساعدين، ومحمد إبراهيم الدسوقي حكم رابع، بجانب محمد الشناوي حكم فيديو، ومحمد عطا مساعد حكم فيديو.
وفى حال تأهل الزمالك لدور الـ8 سيواجه سيراميكا، وفى نصف النهائى يلتقي الفائز من مباراة الاتحاد السكندرى وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.