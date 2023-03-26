مصطفى عثمان حكما للزمالك والبنك الأهلى.. والعتبانى لبيراميدز وإنبى بكأس الرابطة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك والبنك الأهلي إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة مصطفى عثمان، ويعاونه محمد مجدي سليمان ومحمد الزناري مساعدين، وأحمد ناجي حكم رابع، بجانب عمرو الشناوي حكم فيديو، ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة المقررة اليوم بين بيراميدز وإنبي في دور الـ16 لكأس الرابطة إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة محمد العتباني، ويعاونه إيهاب فخري وتوفيق محمد توفيق مساعدين، ومحمد إبراهيم الدسوقي حكم رابع، بجانب محمد الشناوي حكم فيديو، ومحمد عطا مساعد حكم فيديو.