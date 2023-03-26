شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر: مباراة بيراميدز نقطة فارقة فى تاريخنا وقدمنا شكوى قد تقلب الموازين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرى عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر أن مباراة بيراميدز نقطة فارقة في تاريخ فريقه، كونها تأتي في المشاركة القارية الأولى للفريق حسب رأيه.
وقال السقا، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: نواجه فريقًا كبيرًا، كنا نتمنى أن يتأهل الفريقان معًا من المجموعة، لكن هذا حكم القدر".
وأضاف: "نتمنى تقديم مباراة تليق بالكرة المصرية، نريد أن نقول لأفريقيا إن لدينا فرقا كبيرة أخرى في مصر غير الأهلي والزمالك".
وتابع: "قدمنا شكوى للاتحاد الأفريقي، وننتظر قراره خلال يومين، هذا القرار قد يقلب الموازين في المجموعة، لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل الشكوى، اللاعبون لا يعرفون عنها شيئًا كي يركزون في الملعب فقط".
وكان فيوتشر قد ضرب موعدًا مع حرس الحدود في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية، بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح.
وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: حراسة المرمى: محمد شعبان، خط الدفاع: أحمد متعب - أحمد منصور - محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد زولا، خط الوسط: فريد شوقي - إسلام محارب، وخط الهجوم: كريم طارق - خالد قمر - أحمد سمير.
وضم تشكيل فيوتشر كلا من: حراسة المرمى: محمود حمدى، والدفاع: باسم علي – محمود مرعي – علي الفيل – طارق طه، والوسط: أيمن الصفاقسي – ناصر ماهر – غنام محمد - عبد الكبير الوادي، والهجوم: عمر السعيد – أحمد عاطف.
وكان فريق فيوتشر قد توج بالنسخة الأولى من البطولة والتى أقيمت العام الماضي، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ليحصد أبناء علي ماهر أول ألقابهم في سنة أولى دوري ممتاز.