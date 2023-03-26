فيوتشر: مباراة بيراميدز نقطة فارقة فى تاريخنا وقدمنا شكوى قد تقلب الموازين

القاهرة - سامية سيد - يرى عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر أن مباراة بيراميدز نقطة فارقة في تاريخ فريقه، كونها تأتي في المشاركة القارية الأولى للفريق حسب رأيه.

وقال السقا، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: نواجه فريقًا كبيرًا، كنا نتمنى أن يتأهل الفريقان معًا من المجموعة، لكن هذا حكم القدر".

وأضاف: "نتمنى تقديم مباراة تليق بالكرة المصرية، نريد أن نقول لأفريقيا إن لدينا فرقا كبيرة أخرى في مصر غير الأهلي والزمالك".

وتابع: "قدمنا شكوى للاتحاد الأفريقي، وننتظر قراره خلال يومين، هذا القرار قد يقلب الموازين في المجموعة، لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل الشكوى، اللاعبون لا يعرفون عنها شيئًا كي يركزون في الملعب فقط".

وكان فيوتشر قد ضرب موعدًا مع حرس الحدود في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية، بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح.