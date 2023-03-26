النحاس: الخسارة من فيوتشر استعداد جيد للبطولة العربية

القاهرة - سامية سيد - أبدى عماد النحاس، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عدم رضاه عن أداء لاعبيه، بعد الخسارة أمام فيوتشر في كأس الرابطة المصرية، قائلا: "واجهنا سوء توفيق في بعض أوقات اللقاء، وفيوتشر أيضا أهدر بعض الفرص".

وقال النحاس، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أهنئ فريق فيوتشر على الفوز بالمباراة، دخلنا اللقاء بتغييرات في طريقة اللعب وقدمنا لقاء جيدا.. ركزنا على بعض النقاط دفاعا وهجوما، وضربات الترجيح لغز بالنسبة لي لأننا تدربنا عليها كثيرا، ومن أهدروا هم الأكثر تميزا في التسديد خلال التدريبات".

وأضاف: "هذه المباراة بمثابة استعداد جيد للبطولة العربية، حيث سنواجه فريقا كبيرا بالتأكيد هو أهلي طرابلس، وعلينا أن نستعد لها جيدا".

وواصل المدير الفنى للطلائع: "هذا الأمر وارد في كرة القدم ويتعلق بالخبرات بنسبة كبيرة، خاصة أننا لا نلعب مباريات تحسم بركلات الترجيح كثيرا، بالنسبة لظروفنا الحالية أرى أننا قدمنا مباراة جيدة أمام حامل اللقب الذي يضم لاعبين مميزين".