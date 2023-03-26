شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فى ختام دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الأحد منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

مواعيد مباريات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية

الأحد 26 مارس

الزمالك & البنك الأهلى..9.15 مساء

بيراميدز & إنبى..9.15 مساء

وفى حال تأهل الزمالك لدور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفى نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندرى وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

القناة الناقلة لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.