شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحتفل باللاعب محمد صلاح فى معسكر المنتخب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ووجه محمد صلاح الشكر لجهاز المنتخب واللاعبين على هذه اللفتة الطيبة.

افتتح محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، التسجيل لصالح منتخب مصر أمام مالاوي في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد الدفاع الجوي، بتصفيات أمم أفريقيا 2023.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 50 هدفا مع منتخب مصر، ويأتي خلف حسام حسن الذي يحمل حاليا لقب الهداف التاريخي للفراعنة برصيد 68 هدفا سجلها.

وفيما يلي ترتيب أفضل 10 هدافين في تاريخ منتخب مصر:

1- حسام حسن- 68 هدفا

2- محمد صلاح – 50 هدفا

3- حسن الشاذلي – 42 هدفا

4- محمد أبو تريكة – 38 هدفا

5- أحمد حسن – 33 هدفا

6- عمرو زكي – 30 هدفا

7- عماد متعب – 28 هدفا

8- أحمد الكأس – 25 هدفا

9- محمود الخطيب – 24 هدفا

10- جمال عبدالحميد – 24 هدفا