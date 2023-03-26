شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ضربات الترجيح بين فيوتشر وطلائع الجيش فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق فيوتشر لربع نهائي كاس الرابطة، بالفوز على نظيره طلائع الجيش، بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: "حراسة المرمى: محمد شعبان، خط الدفاع: أحمد متعب - أحمد منصور - محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد زولا، خط الوسط: فريد شوقي - إسلام محارب، وخط الهجوم: كريم طارق - خالد قمر - أحمد سمير". وضم تشكيل فيوتشر كلا من: حراسة المرمى: محمود حمدى، والدفاع: باسم علي – محمود مرعي – علي الفيل – طارق طه، والوسط: أيمن الصفاقسي – ناصر ماهر – غنام محمد - عبد الكبير الوادي، والهجوم: عمر السعيد – أحمد عاطف".

وكان فريق فيوتشر قد توج بالنسخة الأولى من البطولة والتى أقيمت العام الماضي، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ليحصد أبناء علي ماهر أول ألقابهم في سنة أولى دوري ممتاز.