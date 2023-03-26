الاتحاد الأرجنتيني يعلن تكريم خاص لميسي

أعلن الاتحاد الأرجنتيني في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم السبت عن تسمية مقر لتدريبات منتخب الأرجنتين باسم ليونيل ميسي.



وجاء في بيان للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أنّ هذه الخطوة هي بمثابة تقدير لمجهودات ميسي قائد منتخب الأرجنتين عبر السنوات الماضية.



وساعد ميسي منتخب بلاده في التتويج بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™ كما حاز على لقب أفضل لاعب في البطولة.



وواصل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تحطيم العديد من الأرقام القياسية في البطولة التي اختتمت في قطر أواخر السنة الفائتة الأمر الذي أسهم في منحه جائزة الأفضل باختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم.



(بي إن سبورت)