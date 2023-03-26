الامارات | «لورد نورث» يكتب التاريخ بتتويجٍ ثالث على التوالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الجواد «لورد نورث» المملوك لفريق «الشيخ زايد بن محمد للسباقات»، وإشراف المدربين جون وتيدي غوسدن، بلقب «دبي تيرف» للمرة الثالثة على التوالي، في إنجازٍ غير مسبوق على صعيد البطولة المصنفة ضمن فئة «جروب1» لمسافة 1800 متر عشبي، وجرت أمس، في سابع أشواط أمسية «كأس دبي العالمي» في «ميدان».

ونجح «لورد نورث» في كتابة فصل جديد بتاريخ السجلات القياسية لأمسيات «كأس دبي العالمي»، بجانب كونه الوحيد الذي استطاع إحراز بطولة «دبي تيرف» للمرة الثالثة على التوالي، أصبح «لورد نورث» رابع جواد بتاريخ الأمسية الذي ينجح في حصد ثلاثة ألقاب متتالية في شوط واحد، بعد كل من «العنود» في بطولة «دبي كحيلة كلاسيك» للجياد العربية الأصيلة «جروب1» أعوام (1997-1998-1999)، و«مجاني» الفائز في الشوط ذاته (دبي كحيلة كلاسيك) أعوام (2005-2006-2007)، و«فازيراباد» بطل سباق «دبي غولد كب» أعوام (2016-2017-2018).

وعرف الفارس المخضرم فرانكي ديتوري في ظهوره الأخير بأمسيات الكأس، كيفية قيادة «لورد نورث» للبقاء على مقربة من جياد المقدمة، قبل إطلاق العنان للجواد في المراحل الأخيرة من عمر الشوط، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و47 ثانية و39 جزءاً من الثانية.

وأضاف «لورد نورث» البالغ من العمر (7 سنوات)، انتصاره العاشر في مسيرته المتضمنة 20 سباقاً.