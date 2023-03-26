الامارات | أحمد العويس: الطموح والنزاهة وتوقع الفوز ضرورية للاعب القوس السهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب المنتخب الوطني السابق في رياضة القوس والسهم، أحمد العويس، أن (القوس والسهم) تختلف عن غيرها من الرياضات الفردية، وهي لعبة متجددة رغم أنها تعود إلى أزمنة قديمة، فضلاً عن كونها وسيلة كانت تستخدم لأغراض حربية، كما أنها رياضة تخصصية، لذلك فإن النصح فيها يعدّ ضرورياً للحفاظ على مستويات الرياضيين فيها والمضي نحو الأمام، مشيراً إلى أنه «ما يبعث على السعادة أن رياضة القوس والسهم تسير في الطريق الصحيح في الإمارات، كونها تحظى بإدارة مميزة وداعمة لمتطلبات اللاعبين، بحيث إن الأهداف الكبيرة قابلة للتطبيق في المستقبل القريب».

وقال العويس لـ«الإمارات اليوم»: «من النصائح المهمة التي توجه للاعب القوس والسهم هي أن عليه أن يكون طموحاً بشكل دائم، لكي يمثل المنتخب أو ناديه بأفضل صورة، لأن لاعب القوس والسهم رياضي بصورة مقاتل، وعليه في نصيحة أخرى أن يتوقع الفوز في كل جولة يخوضها أياً كان منافسه، وأن يكون بنفسه قائداً لنفسه».

وتابع: «في رياضة القوس والسهم لا يوجد حكم بالمعنى المعروف مثل بقية الرياضات، لذلك فإن النصيحة الأهم هي أن تكون نزيهاً عند احتساب نقاط منافسك في صفة أخلاقية تمثل بها رياضة النبلاء ،بينما في الجانب الرياضي، فإن لاعب القوس والسهم يحتاج إلى أن يكون منتظماً ومتواصلاً بالتدريب اليومي، وأن يبحث بشكل دائم عن كل جديد في لعبته».

واضاف: «نحتاج في رياضتنا إلى التدريب الذهني الذي يعدّ أقوى التمارين للعلاقة التي تجمع التركيز والنمو الذهني بهذه الرياضة، لذلك نصيحتي أن تكون اللياقة الذهنية والبدنية بأعلى درجاتها والانتباه لتوجيهات المدرب، واستطرد حديثه أن النصائح كثيرة في هذه الرياضة، بينما يعد الاهتمام بصحة الرأس والرقبة واليدين ضرورية جداً، تزامناً مع الثبات على الأرض والتركيز عند التسديد».

5 نصائح

1 أن يكون اللاعب طموحاً لتمثيل المنتخب أو النادي.

2 النزاهة عند احتساب نقاط المنافس.

3 الانتظام ومواصلة التدريب اليومي.

4 البحث الدائم عن كل جديد في اللعبة.

5 الانتباه لتوجيهات المدرب.