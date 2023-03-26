الامارات | سوداني يحضر «كأس دبي العالمي» للعام الـ 27 على التوالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف السوداني محمد عايض منصور المقيم في دبي، عن حرصه سنوياً على الحضور ومتابعة «كأس دبي العالمي» من المدرجات، بعد أن سجل في «ميدان»، أمس، حضوره للعام الـ27 في الأمسية الأقوى والأكثر إثارة على صعيد سباقات الخيل بالعالم.

وقال منصور لـ«الإمارات اليوم»: «إن رفعة وقوة أشواط الأمسية، التي نجحت منذ نسختها الأولى عام 1996 في جذب صفوة الملاك وأقوى الجياد وخيرة الفرسان، كانتا وراء الحرص الدائم على الحضور سنوياً ومتابعة (كأس دبي العالمي) سواء في مضمار (ند الشبا)، أو التحفة المعمارية الحالية (ميدان) الذي يعد أفضل مضامير الخيل على العالم».

وأوضح أن «ارتباط رياضة الفروسية بالإرث الثقافي والحضاري للشعب السوداني، كان وراء استمرارية عشق رياضة الآباء والأجداد حتى عند الانتقال والعيش على أرض الإمارات الطيبة، لأحرص سنوياً على متابعة غالبية سباقات الموسم بصورة عامة، والأمسية الأهم والأقوى عالمياً (كأس دبي العالمي) في أمسية عودة جمهورها العاشق لسباقات الخيل في تقديم سباقات مثيرة».

وأضاف: «تحظى الأمسية بتزامنها للمرة الأولى مع شهر رمضان المبارك بفرصة لإظهار رسالة التسامح والعادات والتقاليد الرمضانية التي تمتاز بها العائلات العربية في الشهر الفضيل أمام العالم أجمع، كون السباق يحظى سنوياً بحضور جمهور غفير من كافة دول العالم، بجانب تسليط الضوء من وسائل الإعلام على الحدث الأهم في روزنامة سباقات الخيل عالمياً».