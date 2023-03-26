الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | تألق إماراتي – ياباني في أمسية كأس دبي العالمي

0 نشر
أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تألق إماراتي – ياباني في أمسية كأس دبي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت خيول الإمارات واليابان على ألقاب النسخة الـ27 من كأس دبي العالمي، بحصولها على ثمانية أشواط من أصل تسعة، رغم المنافسة القوية من أقوى الخيول العالمية. وفازت خيول الإمارات بأربعة ألقاب عن طريق «حيان» المملوك إلى (ياس ريسينغ) الذي فاز بلقب دبي كحيلة كلاسيك، ونال الجواد «آيزوليت» لفريق (آر آر آر ريسينغ) سباق غودولفين مايل، بينما انتزع «دانيه» لـ(شادويل) لقب القوز للسرعة، وحافظ «لورد نورث» المملوك لـ(الشيخ زايد بن محمد للسباقات) على لقب دبي تيرف، أما اليابان ففازت بألقاب كأس دبي الذهبية وديربي الإمارات ودبي شيماء كلاسيك وكأس دبي العالمي، في المقابل فازت أميركا بلقب دبي غولدن شاهين.

 تصوير: باتريك كاستيلو

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا