الامارات | راشد بن حميد: تقديراتنا في محلها بفوز الحصان «آيزوليت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، عن سعادته بفوز الحصان «آيزوليت» بشعار فريق «آر آر آر» للسباقات المملوك لسموه، بلقب بطولة «غودولفين مايل» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب2» وجرى في ثاني أشواط أمسية «كأس دبي العالمي».

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في تصريحات صحافية عقب مراسم التتويج: «قدم (آيزوليت) مستوى رائعا وقويا في واحد من أصعب السباقات»، مشيداً بأداء الفارس الأميركي تايلور جافاليوني الذي قدم خصيصاً إلى دبي لقيادة الجواد في هذه الشوط، كون الفارس يعرف إمكانات وقدرات الجواد وسبق أن قاده في العديد من السباقات في أميركا.

وأضاف: «تقديراتنا كانت في محلها، ونجح الجواد وفريق العمل مع الفارس والمدرب دووغ واطسون في تحقيق الهدف»، موضحاً أن «مشاركة (آيزوليت) في سباق (غودولفين مايل) جاءت بعد دراسة وتخطيط».

وأشاد الشيخ راشد بن حميد بالمدرب دووغ واطسون والتوجيهات التي أعطيت للفارس، وقال: «كنا متخوفين بعض الشيء قبل انطلاق السباق، نظراً لرفعة وقوة الخيول المشاركة، لكن المدرب والفارس قدما سوياً تناغماً رائعاً أثمر عن فوز (آيزوليت) بالسباق».