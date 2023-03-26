الامارات | حصة بنت حمدان: فوز «دانيه» مفاجأة سعيدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سعادتها بفوز الجواد «دانيه» المملوك لإسطبلات شادويل بلقب شوط القوز للسرعة الذي بلغت مسافته 1200 متر ضمن منافسات كأس دبي العالمي، مؤكدة أن هذا الانتصار يعد مفاجأة سعيدة.

وقالت الشيخة حصة في تصريحات صحافية: «لم نتوقع فوز (دانيه) لأنه لم يشارك في مسافته المفضلة، ولكنه قدم عملاً مميزاً، ونحن غير مصدقين أنه حقق هذا الانتصار». وأضافت: «مشاركته في هذه المسافة كانت قراراً صعباً، ونحن لم نصدق ما شاهدناه، وفي النهاية اتخذنا القرار الجريء، ودفعنا به في شوط (القوز للسرعة) ليخوض هذه التجربة الجديدة، والنتيجة جاءت جميلة وأسعدتنا، وحقق اللقب».

وختمت تصريحاتها بقولها إنها تشعر بسعادة كبيرة، خصوصاً أن شادويل لم تحقق الفوز في النسخة الماضية من كأس دبي العالمي، لافتة إلى أن أي انتصار في هذا الحدث الكبير له مذاق خاص وأهمية كبيرة.

حصة بنت حمدان:

«لم نتوقع فوز (دانيه) لأنه لم يشارك في مسافته المفضلة».

«لم نصدق ما شاهدناه، وفي النهاية اتخذنا القرار الجريء».