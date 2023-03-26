الامارات | بدرية.. «متقاعدة» تعرض البخور والمنتجات اليدوية في ميدان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرصت المتقاعدة بدرية الزعابي، على المشاركة ضمن معرض «الأسر المنتجة» وتقديم منتجات وأشغال يدوية من البخور والعطور، مشتقة من الإرث الحضاري العربي الغني العريق، في فعالية نظمتها وزارة تنمية المجتمع، أمس، في ميدان، على هامش أمسية «كأس دبي العالمي»، الحدث الأهم والابرز على روزنامة سباقات الخيل على العالم.

وقالت الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «إن المشاركة مع (الأسر المنتجة) في الفعالية التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع، يعود جزء منها إلى جانب تثقيفي بنشر الإرث الحضاري العربي الأصيل والغني، لجمهور هذه الأمسية التي تحظى سنوياً بمتابعة جماهيرية غفيرة خصوصاً من الجمهور القادم من الخارج».

وأوضحت: «اتجهت إلى امتهان الحرف اليدوية قبل عام من تقاعدي في 2014، وأحرص على الدوام على المشاركة بالفعاليات والمعارض، خصوصاً تلك التي تقام على هامش كبرى الفعاليات التي تستضيفها الدولة، بالصورة ذاتها لقدومي مع 10 عارضين من (الأسر المنتجة) في الفعالية التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع، وإتاحة الفرصة لي لعرض المنتجات اليدوية المشتقة من الإرث الإسلامي والعربي الغني». وأضافت: «تحظى أمسية (كأس دبي العالمي) بالتواجد الدائم للجمهور من السائحين القادمين من خارج الدولة، ما يسمح لي بعرض الحرف اليدوية التي لطالما اشتهر بها العرب بصورة عامة والمجتمع الإماراتي على وجه الخصوص، ويحمل جزء منها طابعاً تثقيفياً بأهمية المنتجات التي تستخدمها مجتمعاتنا منذ قرون طويلة، ويمكن للعديد منها استخدامه لأغراض طبية».