الامارات | أذكياء العالم يبدأون البحث عن لقب «دولية شطرنج الشارقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، منافسات النسخة 28 من بطولة الشارقة الدولية للشطرنج، التي تقام برعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وينظمها نادي الشارقة للثقافة والشطرنج.

ويشارك في البطولة 200 لاعب في منافسات الشطرنج السريع، في حين يُشارك 180 لاعباً في منافسات بطولة الشطرنج الخاطف، يمثلون 30 دولة، يتقدمهم الفتي الذهبي الإماراتي سالم عبدالرحمن. وأكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة للثقافة والشطرنج، أن «بطولة الشارقة الدولية ما كان لها أن تُحقق هذا التاريخ الكبير لولا الدعم الكبير الذي حظيت به من جانب صاحب السموّ حاكم الشارقة، ورعايته الدائمة لها وللنادي وللاعبين بشكل عام».

وقال في تصريحات صحافية: «إن مشاركة أعداد كبيرة من اللاعبين الدوليين والأساتذة من داخل الدولة خارجها يؤكد أنها قد أصبحت محط أنظار أذكياء العالم، وقد تعودنا على التنظيم الناجح الذي يليق بوضع النادي كأكبر نادي للشطرنج في العالم، والذي يضم المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للشطرنج ومقر الاتحاد العربي للشطرنج». وقال الأمين العام للنادي، جمال عيسى المدفع «إن البطولة تشهد مشاركة كبيرة للأساتذة الدوليين الكبار من داخل الدولة وخارجها، إذ بلغ عدد الأساتذة الدوليين الكبار 14 أستاذاً دولياً كبيراً، إضافة إلى ستة أساتذة دوليين».