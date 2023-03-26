الامارات | 208 لاعبين يشاركون في بطولة «الوفاء لزايد» للشطرنج السريع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أول من أمس، منافسات بطولة «الوفاء لزايد» للشطرنج السريع، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة سنوياً منذ عام 2002، عرفاناً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وشهد افتتاح البطولة رئيس اتحاد الشطرنج، تريم مطر، والأمين العام للاتحاد، سلطان الطاهر، وعضو مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، عثمان موسى، والحكم الدولي مهدي عبدالرحيم، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، وجمع غفير من اللاعبين والمدربين وأولياء الأمور.

وتحظى نسخة هذا العام بمشاركة 208 لاعبين يمثلون 31 جنسية، من بينهم 21 لاعباً من حملة الألقاب، منهم 10 أساتذة دوليين، يتقدمهم الطاجيكستاني فاروق أمانوتوف، والمصري أحمد عدلي، والصربي إيغور ميلادينوفيتش، والكوبي والتر أرانسيبيا، والمولدوفي فيوريل يورداتشيسكو، والكوبي والتر أرينسيبيا، واليوناني ايفستاتوس جريفاس. وأسفرت منافسات اليوم الأول والتي شهدت إقامة خمس جولات، عن تصدر ثلاثة لاعبين بالعلامة الكاملة، وهم: الأستاذ الدولي الكبير الصربي إيغور ميلادينوفيتش، والفلبيني إبراهيم تولينتينو، والأوكراني آدم توخاييف، يليهم في المركز الثاني سبعة لاعبين برصيد 4.5 نقاط، هم: التركي ميرت إردوغو، والمصري أحمد عدلي، والكازاخي أزمات أوتيغالييف، والأوزبكي أليكسي بارسوف، والمولدوفي فيوريل يورداتشيسكو، والأوكراني ألكسندر زوباريف، ولاعبنا سعيد إسحاق.

ويلتقي في مستهل مواجهات اليوم الثاني الصربي ميلادينوفيتش مع الأوكراني توخاييف، والمصري عدلي مع الفلبيني تولينتينو، فيما يلتقي سعيد إسحاق مع المولدوفي يورداتشيسكو.

ويبلغ إجمالي جوائز البطولة 15 ألف درهم، مخصصة للمراكز الـ10 الأولى، إذ تبلغ جائزة المركز الأول 3000 درهم، إضافة إلى كأس البطولة، كما خصصت اللجنة المنظمة جوائز لأفضل لاعب ولاعبة من الإمارات، وأفضل لاعب ولاعبة من نادي دبي للشطرنج والثقافة.