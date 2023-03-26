شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يلاقى حرس الحدود فى دور الثمانية بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق فيوتشر موعدا مع حرس الحدود في دور الثمانية بكأس الرابطة هذا الموسم، بعدما تأهل الفريقان لربع النهائي بركلات الترجيح. ونجح حرس الحدود في التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس الرابطة المصرية على حساب المقاولون العرب بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 6 / 5، في المباراة التي تجمعهما مساء غد الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية، بعدما لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى ربع نهائي البطولة والتي ابتسمت في النهاية للفريق العسكري.

في حين تأهل فريق فيوتشر لربع نهائي كاس الرابطة، بالفوز على نظيره طلائع الجيش، بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.