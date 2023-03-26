شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يلاقى حرس الحدود فى دور الثمانية بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق فيوتشر موعدا مع حرس الحدود في دور الثمانية بكأس الرابطة هذا الموسم، بعدما تأهل الفريقان لربع النهائي بركلات الترجيح.
ونجح حرس الحدود في التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس الرابطة المصرية على حساب المقاولون العرب بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 6 / 5، في المباراة التي تجمعهما مساء غد الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية، بعدما لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى ربع نهائي البطولة والتي ابتسمت في النهاية للفريق العسكري.
وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: "حراسة المرمى: محمد شعبان، خط الدفاع: أحمد متعب - أحمد منصور - محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد زولا، خط الوسط: فريد شوقي - إسلام محارب، وخط الهجوم: كريم طارق - خالد قمر - أحمد سمير".
وضم تشكيل فيوتشر كلا من: حراسة المرمى: محمود حمدى، والدفاع: باسم علي – محمود مرعي – علي الفيل – طارق طه، والوسط: أيمن الصفاقسي – ناصر ماهر – غنام محمد - عبد الكبير الوادي، والهجوم: عمر السعيد – أحمد عاطف".