شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج غذائى مخصص لاعبى المنتخب الأولمبى فى زامبيا بسبب الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود حرب، المدير الإداري للمنتخب الأولمبى، على الترتيب للمران الختامي للفراعنة في زامبيا، وتهيئة الأجواء الإيجابية للاعبين طوال فترة المعسكر وتلبية كافة احتياجاتهم.

ووضع طارق سليمان، رئيس الجهاز الطبي، برنامجا غذائيا يتناسب مع أجواء رمضان، حيث يتناول اللاعبون ثلاث وجبات، هى الإفطار والسحور وبينهما وجبة أساسية، وذلك لمنح اللاعبين طاقة تساعدهم على اللعب وتعوضهم عن ساعات الصيام.

ويسيطر الالتزام على معسكر المنتخب وسط متابعة دقيقة من الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف العام ورئيس البعثة فى زامبيا.

ويتناول اللاعبون المياه والتمور عقب مدفع الإفطار الذى يتزامن مع انطلاق التدريب ، وبعد العودة للفندق تجري تدريبات الاستشفاء تحت قيادة صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ومساعديه محمد محمود وأحمد شوقي، وبعد تناول وجبة الإفطار يؤم الكابتن وائل رياض، المدرب العام، اللاعبين فى صلاة العشاء ثم التراويح وسط أجواء أكثر من رائعة.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الأولمبي ونظيره الزامبي المقرر لها غدا الأحد بمدينة نيدولا عن ارتداء المنتخب المصري الزى التقليدي "الفانلة الحمراء والشورت الأبيض والجورب الأسود"، بينما يرتدى الحارس اللون الأصفر كاملا.

فى المقابل يرتدى منتخب زامبيا الزي البرتقالى "فانلة وجورب" بينما يكون لون الشورت أسود ويرتدي حارس زامبيا اللون الأزرق كاملا .

وتقام مباراة منتخب مصر مع زامبيا فى السادسة مساء غد، الأحد، بتوقيت القاهرة، ويحتاج المنتخب الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف من أجل العودة ببطاقة التأهل لأمم أفريقيا.