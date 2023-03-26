شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر المنتخب الأولمبى فى زامبيا.. روح قتالية وانضباط وأجواء رمضانية "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المنتخب الأولمبي تدريباته على ملعب مباراته أمام زامبيا فى مدينة نيدولا، وأدى اللاعبون مرانا قويا سيطر عليه الحماس والإصرار والروح القتالية.

ويلتقي المنتخبان الأحد الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، فى إطار منافسات العودة بالجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث تتأهل المنتخبات الثلاث أصحاب المراكز الأولى مباشرة، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا فى ملحق الأولمبياد.

وشهد المران إشادة من جانب البرازيلى ميكالى، المدير الفنى للفراعنة، بالروح القتالية للاعبين وسط حالة تركيز شديدة رغم صعوبة الأجواء، وغزارة المطر وارتفاع الرطوبة وتقلب الطقس.

وتسابق جميع اللاعبين وتبادلوا التألق بحثا عن الدخول فى التشكيل الأساسي للمباراة، وضمت قائمة اللاعبين فى التدريبات كلا من: حراسة المرمى: حمزة علاء - على الجابري- محمد أحمد "سيحة".

خط الدفاع: "محمد أشرف- حسام عبد المجيد- محمد طارق-حاتم محمد "سكر"- محمد مغربي- أحمد عيد - وعمر فايد".

خط الوسط: "أحمد نبيل "كوكا"- رأفت خليل- مصطفى سعد "ميسي"- إبراهيم عادل- محمود صابر- عماد ميهوب- عربي بدر- محمد شحاتة- محمود جهاد- أحمد عاطف قطة - عبد الغني محمد- زياد فرج - علي زعزع .

خط الهجوم: "أسامة فيصل- عبد الرحمن عاطف "أجويرو".