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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 25-3-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة البنك الأهلي فى دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة.

جهاز الزمالك يدرس الدفع باللاعب محمود شبانة لأول مرة أمام البنك الأهلى

يدرس الجهاز الفني للزمالك الدفع بمحمود شبانة أساسيا لأول مرة في مباراة البنك الأهلى المقرر لها غدا الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الدور السادس عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

تصدر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، غيابات الأبيض أمام البنك الأهلى، في المباراة المقرر لها غدا الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الدور السادس عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة البنك الأهلي فى دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة، المقرر لها غدا الأحد باستاد المقاولون العرب.

تواصل الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، مع الدولي التونسي سيف الدين الجزيرى من أجل الاطمئنان على إصابته التى تعرض لها مع منتخب بلاده فى مواجهة ليبيا.

يجهز الجهاز الفني لفريق الزمالك المغربي أحمد بلحاج، لاعب الوسط، للدفع به فى التشكيل الأساسي للفارس الأبيض بمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها غدًا الأحد فى كأس الرابطة.

يدخل فريق الزمالك معسكراً مغلقاً اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة البنك الأهلى، فى المباراة المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الدور السادس عشر من كأس رابطة الأندية المحترفة.

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على الاعتماد علي ناصر منسى في قيادة هجوم الفريق أمام البنك الأهلى، في المباراة المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الدور السادس عشر من كأس رابطة الأندية المحترفة.

تمثل الجبهة اليسرى صداعاً فى رأس الجهاز الفني للزمالك، بعد تأكد غياب محمد عبد الشافى عن مباراة البنك الأهلى المقرر لها غداً الأحد فى كأس الرابطة، لمعاناته من الإصابة وحصوله على إجازة من تدريبات الفريق الأبيض، فضلاً عن غياب أحمد فتوح لارتباطه بالتواجد فى معسكر المنتخب الوطنى.

وجه أحمد عبد المقصود، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني بعد اعتذار أسامة نبيه ورحيل البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، تحذيراً شديد اللهجة لنجوم الزمالك من صعوبة مباراة البنك الأهلى التي تجمع الفريقين فى التاسعة والربع مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

يرسم أحمد عبد المقصود، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني، بعد اعتذار أسامة نبيه ورحيل البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، خطة عبور الأبيض للبنك الأهلى ليلة اليوم السبت قبل المباراة التي تجمع بين الفريقين في التاسعة وربع مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.