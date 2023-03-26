أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 25-3-2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 25-3-2033 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها صعود فيوتشر إلى الدور ربع النهائى من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

فيوتشر يهزم طلائع الجيش بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي كأس الرابطة

تأهل فريق فيوتشر لربع نهائي كاس الرابطة، بالفوز على نظيره طلائع الجيش، بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الأولمبي ونظيره الزامبي المقرر لها غدا الأحد بمدينة نيدولا عن ارتداء المنتخب المصري الزى التقليدي "الفانلة الحمراء والشورت الأبيض والجورب الأسود"، بينما يرتدى الحارس اللون الأصفر كاملا. كريم عبد الجواد ويوسف سليمان يتأهلان لنهائي بطولة أوبتاسيا للاسكواش تأهل الثنائي المصري، بيوسف سليمان وكريم عبد الجواد، إلى الدور النهائي ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، التى تستضيفها لندن حتى 26 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار. حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 30 مارس الجارى موعدا لانطلاق المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين للرجال للموسم الحالى 2022/2022.

حقيقة العروض الإنجليزية للتعاقد مع بيرسي تاو في الصيف

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة ما نشرته الصحف الجنوب أفريقية عن اهتمام نادي بيرنلي الإنجليزي بالتعاقد مع بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألق اللاعب برفقة الأهلي ومنتخب بلاده في الآونة الأخيرة.

اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك ضمن مباريات دور الـ16 لكأس الرابطة، والمقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة فى التاسعة والربع مساءً.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة البنك الأهلي فى دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة، المقرر لها غدا الأحد باستاد المقاولون العرب.

انتظم محمود متولي مدافع الأهلي بشكل تدريجي فى التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة. قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن متولي انتهى من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من إصابة في العضلة الخلفية. أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بشأن منع التجاوزات على الساحة الرياضة وفقاً للأطر القانونية وجاء نص البيان:

أكد روجيرو ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن مباراة فريقه غداً أمام زامبيا فى إياب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما، لن تكون سهلة على الطرفين. وقال ميكالي فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، "منتخب زامبيا قوى وعنيد، وهذا ما ظهر لنا فى لقاء الذهاب".

عقد حمزة الجمل، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، جلسة مع الجهاز الطبى، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب عبد الرحمن أنوس بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق خلال لمدة 48 ساعة.