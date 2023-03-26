شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض الاستسلام فى صفقة موليكا ويستعد لتقديم عرض جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسئولي القلعة الحمراء يرفضون الاستسلام في ملف التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم هجوم الأهلي في الموسم المقبل بمهاجم أجنبي سوبر.

وأكد المصدر أن الأهلي سيفتح خط مفاوضات جديدا مع نادي بشكتاش التركي من أجل إقناعه بالموافقة على بيع موليكا في الصيف المقبل، مستغلا رغبة اللاعب في الانتقال إلى نادي القرن الأفريقي لإقناع ناديه بالتخلي عن خدمات اللاعب.

وأوضح أن مسئولي الأهلي يجهزون لتقديم عرض جديد من أجل ضم موليكا باعتباره الخيار الأول لدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الصيف المقبل.

ولم يتمكن مسئولو النادي من تدعيم خط الهجوم بمهاجم أجنبي سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية؛ بسبب تمسك الأندية بخدمات لاعبيها ورفض التخلي عنها في منتصف الموسم، بخلاف عدم الاتفاق مع البعض الآخر بخلاف الأمور المالية الخاصة بقيمة الصفقة.